Drama van Baflo nu 10 jaar geleden (Video)

Baflo - Tien jaar geleden sloeg Alasam S. in Baflo zijn vriendin Renske Hekman dood met een brandblusser. Op de vlucht schoot hij motoragent Dick Haveman dood. Hoe kijken betrokkenen tien jaar later terug? Meldt Rtvnoord.

Ze pakt de rouwkaart van de wand tijdens het bellen. ‘Haar foto hangt hier nog, ik zie haar elke dag’, zegt Lenie ’t Hart over Renske Hekman, die als bioloog onderzoek deed naar zeehonden op de Dollard. ‘Het was echt een topwijf. Ik kom vaak nog dingen van haar tegen. Stukken die ze geschreven heeft en die in ons archief staan.’

Renske Hekman is 29 jaar oud als ze op 13 april 2011 vraagt of ze iets eerder van haar werk in het zeehondencentrum in Pieterburen naar haar appartement in Baflo mag. ‘Ze moest naar haar vriend toe’, zegt ’t Hart, die verder ook niet weet waarom ze eerder van haar werk vertrok. Renske kennende was er iets serieus aan de hand: ze was dol op haar werk.

Uitgeprocedeerd

Er is zeker iets serieus. Haar vriend Alasam, met wie ze sinds een paar jaar een relatie had, voelt zich niet goed. Hij is uitgeprocedeerd en moet terug naar zijn geboorteland Benin. Dat gegeven maakt de krantenbezorger neerslachtig. Hij gebruikt antidepressiva en heeft net een aanpassing in zijn medicatie gehad. Eerder had zo’n aanpassing tot psychotische verschijnselen geleid.

Alasam wil die avond de woning van Renske verlaten. Zij probeert hem tegen te houden in de kleine gemeenschappelijke gang. Alasam slaat haar dood met een brandblusser. Buren die op het geschreeuw afkomen, bellen 112.

