13-04-2021, Oogtv.nl (Bron) & Coronadashboard.rijksoverheid.nl

38 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen, 119 in provincie

Groningen - Volgens het RIVM zijn er in de afgelopen vierentwintig uur 38 nieuwe corona-besmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen. Meldt Oogtv dinsdag.