12-04-2021, Martin Nuver 112Groningen

Fietsster raakt gewond bij aanrijding op Olgerweg

Groningen - Op de kruising van de Olgerweg en het Kattegat in Groningen is maandagmiddag een fietsster(37) aangereden door de bestuurder van een bestelbus. Daarbij raakte de fietsster gewond aan het hoofd.

Toegesneld ambulancepersoneel controleerde de 37-jarige vrouw op haar verwondingen. Die waren echter niet ernstig genoeg voor een bezoek aan het ziekenhuis. Met een verband om het hoofd kon de vrouw zelf naar de huisarts gaan om een hechting te laten zetten aan de wond die ze opliep bij de aanrijding.

De politie kwam ter plaatse om het ongeval op papier te zetten. Vermoedelijk heeft de bestuurder van de bestelbus de vrouw over het hoofd gezien, want ze had voorrang op de kruising waar het ongeluk gebeurde.