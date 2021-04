12-04-2021, Politie.nl & foto Politie

Gewelddadige overval tankstation 13-04-21 bij Opsporing Verzocht

Bellingwolde - Op maandagochtend 6 mei 2019 uur vindt bij een tankstation aan de Rhederweg in Bellingwolde een gewapende overval plaats.

Twee mannen arriveren rond kwart voor acht in een kleine lichtgrijze auto bij het tankstation. De eigenaar van het tankstation ziet ze aan komen lopen, maar het lukt hem niet de overvallers buiten de deur te houden.

De langste overvaller dreigt met een vuurwapen en loopt langs de eigenaar de shop in. De eigenaar raakt in gevecht met de tweede overvaller. Hij slaagt er niet in de man buiten te houden. Ondertussen neemt de lange overvaller de kassalade met daarin een klein bedrag aan contant geld mee. Terwijl de eigenaar nog op de grond ligt, rennen de twee weg. Volgens getuigen rijden de overvallers vervolgens weg in een kleine lichtkleurige auto, waarschijnlijk een Opel Corsa. De twee vluchten richting Oude Pekela en Bourtange en vanaf daar mogelijk richting Groningen.

Update

Beelden verdachten in Opsporing Verzocht op 13-04-2021

Dinsdagavond 13 april worden beelden van de twee overvallers getoond in Opsporing Verzocht. Op deze beelden zijn de verdachten goed te zien. Ook is te zien hoe een van hen met een vuurwapen dreigt en de kassalade meeneemt. Bij het tankstation is vorige week een reconstructie van de overval opgenomen. Hierin wordt ook duidelijk wat de vluchtroute van de verdachten is geweest.

Opsporing Verzocht geeft aandacht aan deze overval, omdat er een melding is binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem. Ook zijn er andere nieuwe ontwikkelingen in deze zaak.

Signalementen

De verdachte die als eerste het tankstation binnen gaat is waarschijnlijk 1 meter 86 lang. Hij is ook de overvaller die het vuurwapen in zijn hand heeft en de eigenaar van het tankstation bedreigt. Hij draagt een jas van het merk Parajumper, type 'Puffer', met capuchon. Hij heeft een rode hoodie aan en zwarte Adidas gympen met witte strepen. De tweede overvaller is waarschijnlijk 1 meter 73 lang, draagt opvallende gele Nike schoenen en heeft een Action boodschappentas bij zich.

De politie is dringend op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de verdachten, bijvoorbeeld op basis van de beelden of het signalement.

Tips

Herkent u de verdachten op de beelden of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

