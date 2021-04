12-04-2021, Redactie 112Groningen.nl

Auto uitgebrand op A7 nabij Westpoort

Hoogkerk - Maandagmiddag om 12:38 uur is er een autobrand ontstaan op de A7 bij de afslag Westpoort. Rijkswaterstaat beveiligde samen met de politie de rijstrook.

Er was geen redden meer aan voor de brandweer, hij stond in lichterlaaie. De auto is volledig uitgebrand. Niemand raakte bij de brand gewon. De auto werd door een berger geborgen.