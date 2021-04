11-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Kabinet: “Geen versoepelingen coronamaatregelen per 21 april”

Landelijk - De coronamaatregelen worden per 21 april niet versoepeld. Dat heeft een woordvoerder van het demissionaire kabinet zondag laten weten aan de NOS, schrijft oogtv.nl.

Afgelopen week gingen geluiden rond om per 21 april de avondklok op te heffen en om terrassen en winkels weer voor het publiek open te stellen. Het kabinet vindt dat echter toch wat te vroeg, ook omdat het er op lijkt dat de piek in het aantal besmettingen nog niet is geweest. Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid temperde de afgelopen dagen al de verwachtingen die ontstaan waren. Ook omdat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen had gezegd verbijsterd te zijn door de versoepelingen die er aan zaten te komen.





Als de besmettingscijfers het toelaten zijn het openen van terrassen en het schrappen van de avondklok wel voorzien voor de week erna. Mogelijk wordt er ook gekeken naar versoepelingen van de regels voor winkels en in het onderwijs.