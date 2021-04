11-04-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Voetganger aangereden door een automobilist in Groningen

Groningen - Een voetganger is zondagmiddag aangereden door een automobilist ter hoogte van het politiebureau aan de Korreweg in Groningen.

De hulpdiensten waren snel ter plaatsen. De voetganger werd door de ambulancemedewerkers in de ambulance behandeld en hoefde niet meer naar het ziekenhuis.



Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.