10-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Schoorsteenbrand in Slaperstil

Slaperstil - In een woning aan de Zijlvesterweg in Slaperstil heeft zaterdagavond enige tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Meldt Oogtv.nl.

De melding van de brand kwam rond 20.50 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof een schoorsteenbrand”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Toen wij arriveerden stond de woning vol rook.

We hebben daarop een inspectie gedaan. We hebben de hoogwerker gepositioneerd en hebben het schoorsteenkanaal gecontroleerd. Ook hebben we met een ramoneur het kanaal geveegd. Daarbij hebben we echter niets aangetroffen.”

De oorzaak van de brand is onduidelijk.

“Omdat we niets hebben aangetroffen in het kanaal is ons advies aan de bewoners om er een professioneel bedrijf naar te laten kijken.” Hoe groot de schade in de woning is, is onbekend.