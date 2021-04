11-04-2021, Jelte Haumersen 112Groningen & Redactie M. Nuver

Schoorsteenbrand Marum snel onder controle & waarschuwing

Marum - Zondagmorgen om 11:37 uur werd brandweer van Marum opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Esalaan in Marum.

Ter plaatse ging de brandweer op onderzoek en zorgden ze weer voor een veilige situatie. De woning werd geventileerd nadat er wat rookontwikkeling was. Expeditie Grunnen was ook aanwezig en volgde de fotograaf van 112Groningen.

Let op: Nazorg na een schoorsteenbrand belangrijk



Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks zijn in ons land meer dan 2000 schoorsteenbranden, die aanzienlijke schade aan woningen toebrengen. Wanneer u de kachel of openhaard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar laten vegen voldoende.