10-04-2021, Arjan Plat / GewoonHier.nl

Schoorsteenbrand In Nieuw Buinen snel onder controle (Video)

Nieuw-Buinen - Aan de Parklaan in Nieuw-Buinen is zaterdagavond rond 20:25 uur een schoorsteenbrand ontstaan. Er was hevige rookontwikkeling in het begin.

De brandweer heeft het schoorsteenkanaal gecontroleerd en schoongeveegd. Nazorg na schoorsteenbrand Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks zijn in ons land meer dan 2000 schoorsteenbranden, die aanzienlijke schade aan woningen toebrengen. Wanneer u de kachel of openhaard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar laten vegen voldoende. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd - of bijverwarming, is het verstandig om het schoorsteenkanaal minimaal twee keer per jaar te laten vegen. Dat schrijft brandweer.nl