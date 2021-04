10-04-2021, 112Groningen.nl & InfoLeek.nl

Camera-auto van Apple Maps brengt Noord-Nederland in beeld

Groningen - Vorige week viel het veel mensen al op; bij de MartiniPlaza in Groningen stonden een aantal auto's verstopt onder speciale auto-doeken.

Het bleek te gaan om voertuigen van Apple Maps die in april en mei Noord-Nederland in beeld gaan brengen voor de kaartendienst van het bedrijf. Onderdeel hiervan is het uitrollen van de zogeheten Look-Around functie; soortgelijk aan Google Streetview maar kwalitatief beter. De beelden die ze maken zijn over een jaar of twee, drie online te zien. De voertuigen met daarin twee personen rijden al vele maanden verspreid over de hele wereld om data te verzamelen.





Gemeente Westerkwartier

Vandaag, zaterdag 10 april, is zo'n voertuig gespot toen deze door de wijk Oostindie in Leek aan het rondrijden was met een grote toren op het dak met daarin allerlei camera's. Opvallend aan het voertuig, een Subaru Impreza met Duits kenteken, is nog wel dat het kenteken begint met MAC. Afgeleid van de Apple MACintosh, de computer wat Apple als eerst verkocht in 1984.





Uitrusting en apparatuur

De Subarus zijn uitgerust met een toren op het dak met daarin een combinatie van hoge resolutie camera's uitgerust met Zeiss-lenzen en LiDAR-scanners. Een gemodificeerde iPad, de EyeDrive-eenheid genoemd, regelt het vastleggen en instrueert operators over hun taken.





De EyeDrive-app wordt gebruikt om aan te geven waar de bestuurder in het voertuig langs moet rijden, terwijl een tweede operator in het voertuig de vastgelegde afbeeldingen en gegevens controleert op kwaliteit en een markering plaatst als een straat niet toegankelijk is. Een berg aan gegevens wordt door het systeem vastgelegd, deze verzameling vult wekelijks vier SSD harde schijven van 4 terabyte.