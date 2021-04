10-04-2021, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Noord

Vaten met mogelijk drugsafval gevonden langs Trekweg in Winsum

Winsum - Op vrijdag 9 april 2021 kreeg de politie een melding dat er meerdere jerrycans met mogelijk drugsafval waren gedumpt aan de Trekweg richting Onderdendam nabij Winsum.

Door de ter plaatse gekomen politieagenten werden 10 jerrycans aangetroffen. De jerrycans waren gevuld met een doorzichtige vloeistof. De jerrycans betroffen ongeveer 15 tot 20 liter. Op de jerrycans zaten verschillende witte stickers met daarop "bijtende stof" vermeld. De jerrycans zijn door de politie in beslag genomen en afgevoerd. Om watvoor vloeistof het exact ging, is niet bekend.





In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen die hebben gezien wie deze jerrycans hebben gedumpt. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek? Meld dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.