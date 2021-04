10-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Damwandplanken zuidelijke ringweg op verkeerde plek ingetrild: “Erg vervelend”

Groningen - Ongeveer twintig damwandplanken zijn vorig jaar op de verkeerde plek in de grond getrild. Dat laat Bert Kramer van Combinatie Herepoort weten.

“We hebben deze damwanden vorig jaar geplaatst”, vertelt Kramer. “Onlangs is gebleken dat ongeveer twintig damwanden op de verkeerde plaats staan. Het gaat ongeveer om een lengte van dertig meter ter hoogte van de Zuiderbegraafplaats. Ze staan nu te dicht bij de plek waar we de ondertunneling willen gaan realiseren, waardoor er nu te weinig ruimte is om deze te bouwen.”





Werkzaamheden duren drie dagen

Om het euvel op te lossen worden er nieuwe damwandplanken geplaatst. “Hier beginnen we aanstaande dinsdag mee. We gaan eerst nieuwe damwanden plaatsen die ongeveer een meter opzij worden geplaatst. Deze werkzaamheden kunnen we gelukkig overdag uitvoeren en we denken hier drie dagen voor nodig te hebben.





In de nachten gaat er dus niet gewerkt worden. Als de nieuwe damwanden op hun plaats staan, gaan we de grond afgraven en gaan we de verkeerd geplaatste damwanden verwijderen. Dit gebeurt door middel van ze met snijbranders weg te snijden.”





“Erg vervelend”

Kramer noemt de situatie vervelend. “Ja, dit is erg vervelend. Het kost tijd en het kost geld. Zo simpel is het. We hadden dit liever niet gehad. Maar gelukkig kunnen we de werkzaamheden overdag uitvoeren, zodat er in de nachtelijke uren geen overlast zal zijn.”

Met dank aan OOGTV.nl