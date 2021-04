10-04-2021, 112Groningen.nl & Dagblad van het Noorden

Yogadocenten demonstreren op hun matje in binnenstad van Groningen (Video)

Groningen - Yogadocenten rolden zaterdag hun matje uit op de Grote Markt in Groningen, om aandacht te vestigen op de gevolgen van de coronacrisis op de yogabranche.

De organisatoren Marion Meijer, Marga Groenewold en Tineke Buursema wezen er in een persbericht op dat yogadocenten hun vak al bijna een jaar niet kunnen uitoefenen en dat ze of niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen of deze ‘een druppel op een gloeiende plaat’ zijn.





Terwijl de branche volgens de initiatiefnemers al wel volop geïnvesteerd heeft in ventilatiesystemen en andere maatregelen voor veiligheid.













Met dank aan Dagblad van het Noorden