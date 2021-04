10-04-2021, 112Groningen.nl & Instagram: teamverkeer_nn

Auto vol met flessen lachgas aangetroffen na melding verdachte situatie

Groningen - Gisteren meldde bij de politie een bewoner in de wijk Grunobuurt te Groningen een verdachte situatie. Een persoon zou zich vreemd hebben gedragen rondom en in een voertuig. Dit terwijl de avondklok reeds was ingegaan.