10-04-2021, Michael Huising 112Groningen & Redactie M. Nuver

Ravage groot na uitslaande brand in Meeden (Video)

Meeden - De schade is heel groot. Buurtbewoners en bekenden kwamen een kijkje nemen zaterdagmorgen. Afgelopen nacht om 02:25 uur brak de brand uit in Meeden.

Een dompelpomp uit Hoogezand kwam vannacht erbij en moest zorgen voor voldoende bluswater. De woning was helaas niet meer te redden. Wel heeft de brandweer overslag naar naastgelegen gebouwen kunnen voorkomen. Diverse Nuts diensten waren aanwezig, en ook de verzekering. De oorzaak van de brand is niet bekend. Video Meternieuws.nl Youtube