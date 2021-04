10-04-2021, Team verkeer Instagram

Avondklok: 131 km/u op de ringweg, man(21) aangehouden

Groningen - Vrijdagavond had de politie een zogeheten 'avondklokracer' beet. De 21 jarige bestuurder van dit voertuig viel op de ringweg van Groningen op, omdat de snelheid waarmee hij reed werd gemeten met 131 km/u.

Hierop is de bestuurder staande gehouden. Tijdens de staandehouding bleek dat de bestuurder een geschorst rijbewijs had en deze nog niet had ingeleverd. Ook nu diende het rijbewijs ingeleverd te worden, omdat de snelheidsoverschreiding dermate hoog was, dat het rijbewijs ingevorderd moest worden. Omdat de bestuurder deze niet bij zich had, werd het voertuig inbewaring gesteld. Dit, totdat het rijbewijs overhandigd zal worden.





Daarnaast is er bij de bestuurder een speekseltest afgenomen en testte positief op het gebruik van drugs. De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Aldaar weigerde de bestuurder mee te werken aan een bloedproef.





Al met al niet handig, want de boetes die voor dit soort zaken staan, zijn niet mals zegt team verkeer via Instagram.

