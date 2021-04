10-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Half jaar cel voor man uit Ten Post met hennepkwekerijen

Ten Boer - Een 50-jarige inwoner van Ten Post is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het runnen van een hennepkwekerij in Tynaarlo en in Sappemeer. Meldt Oogtv.nl.