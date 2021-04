10-04-2021, Michael Huising 112Groningen & Youtube Meternieuws.nl

Uitslaande brand verwoest woning in Meeden (Video)

Meeden - Aan de Hereweg in Meeden stond vrijdagnacht bij aankomst een woning al volledig in de brand. Brandweerlieden uit Zuidbroek en Veendam bestrden de brand.

Een dompelpomp uit Hoogezand kwam erbij en moest zorgen voor voldoende bluswater. Dat meldt de brandweer via Twitter. De woning was helaas niet meer te redden. Wel heeft de brandweer overslag naar naastgelegen gebouwen kunnen voorkomen. De schade is groot. Zaterdagmorgen kwamen buurtbewoners kijken.