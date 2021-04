10-04-2021, Wim Henstra 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Bestelbus gaat in vlammen op in Uithuizen

Uithuizen - Zaterdagmorgen even na 7 uur werd de brandweer van Uithuizen opgeroepen voor een autobrand aan de Oosterstraat in Uithuizen. Ter plaatse bleek een witte bestelbus in brand te staan.