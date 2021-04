09-04-2021, Reclame & Goed doel

Goede Doelen Groningen ondersteunt diverse goede doelen

Groningen - Goede Doelen Groningen ondersteunt diverse goede doelen in Nederland met het werven van donateurs, zodat zij het goede werk dat zij doen ondersteunen.

Wij ondersteunen onder meer de Voedselbanken Nederland, Stichting Ambulance Wens en de Hartstichting. Deze goede doelen hebben onder andere donateurs en collectanten nodig. Iets méér dan een miljoen mensen leven onder de armoedegrens.

Help jij mee voedseloverschot-ten aan hen te geven en zo de voedselverspilling te stoppen? Gelukkig blijft het aantal AED’s en burgerhulpverleners in Nederland groeien. Op dit moment staan 225.000 Nederlanders aangemeld als burgerhulpverlener. Zij komen in actie als een buurtbewoner een hartstilstand krijgt. Help jij ook mee om levens te redden?

Met dank aan de onderstaande ondernemers, Hart Visie en 112Groningen hebben wij deze fantastische campagne mogen realiseren.

Doneer hier!!

Goede doelen Groningen

Dank aan:

https://www.hairbeauty-salon.nl/

https://a-loja.nl/

https://www.monozorg.nl/

http://www.haarverzorginghenriette.nl/

https://www.hoteldijkzicht.nl/

http://www.buistautoschade.nl/

https://www.benmbouw.nl/

https://www.auto-degroot.nl/

https://fysiotherapienegentig.nl/

https://apotheekneptunes.nl