Tegen de vrouw was een werkstraf van 120 uur geëist en een rijontzegging van zes maanden.

De vrouw bestuurde een auto, waarvan de voorruit deels nog beslagen was. Ze had het slachtoffer niet gezien, stelde ze twee weken geleden.

Condens

Het ongeval gebeurde op 4 december 2019 op de Turfweg in Blijham. De vrouw moest naar een training en erkende dat ze met beslagen ruiten de weg op reed. Eenmaal op de weg was de condens grotendeels weggetrokken.

Alleen de zijruiten waren nog beslagen. Het was al donker en daarom reed ze naar eigen zeggen met dertig kilometer per uur op de provinciale weg, waar ze met tachtig mag rijden. Plots hoorde en voelde ze ineens een klap. Ze had een man aangereden, die bij de weg liep met zijn partner en hun hond.