09-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Opnieuw quarantaine voor tbs-ers in Van Mesdagkliniek

Groningen - Twee afdelingen van de Van Mesdagkliniek aan de Hereweg zijn preventief in quarantaine gegaan. Dat betekent dat ongeveer twintig tbs-patiënten 24 uur per dag op hun kamer moeten blijven. Dat meldt RTV Noord, schrijft oogtv.nl.