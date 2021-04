11-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV & Rtvnoord.nl

Nog één afdeling Van Mesdagkliniek in quarantaine (update)

Groningen - Twee afdelingen van de Van Mesdagkliniek aan de Hereweg zijn preventief in quarantaine gegaan. Dat betekent dat ongeveer twintig tbs-patiënten 24 uur per dag op hun kamer moeten blijven. Dat meldt RTV Noord, schrijft oogtv.nl.

De preventieve quarantaine duurt minimaal vijf dagen. Al die tijd moeten de tbs-ers op hun kleine kamer blijven. De maatregel is nodig vanwege een coronabesmetting bij enkele personeelsleden.





Familieleden van de tbs-ers melden aan RTV Noord dat zij zich zorgen maken over het welzijn van de patiënten. Het zou al vaker zijn voorgekomen dat die in quarantaine moesten. De directie meldt niet anders te kunnen: regels zijn regels.

In de Van Mesdagkliniek in Groningen is nog één afdeling preventief in quarantaine. Tbs-patiënten daar zitten 24/7 op hun eigen kamer en mogen niet luchten. Familieleden maken zich zorgen over de quarantaine-omstandigheden.