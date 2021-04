09-04-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Ommelanden Noord

Daders (17 & 20 jaar) van vernielingen station Winsum bekend

Winsum - Woensdag 7 april heeft de politie Ommelanden Noord twee verdachten aangehouden voor de vernielingen aan het station in Winsum.

De vernielingen werden eind februari gepleegd. Er waren onder andere verschillende ruiten van wachtruimtes vernield. De twee verdachten werden tevens in verband gebracht met een andere vernieling in Winsum. Daarnaast werd bij een van de verdachten een stroomstootwapen in beslag genomen.



De verdachten betreffen een 17 en 20 jarige inwoner van de gemeente Het Hogeland. Tegen beide maakt de politie dossier op. Beide verdachten zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld.