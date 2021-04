09-04-2021, Persbericht: FNV Streekvervoer

FNV: Meer boa’s en pendelbussen nodig op buslijn Ter Apel

Ter Apel - FNV Streekvervoer roept provincies en werkgevers op de problemen voor buschauffeurs op de lijn tussen Ter Apel en Emmen aan te pakken. Uit een enquête door de vakbond blijkt dat 90% van de chauffeurs zich zorgen maakt over de veiligheid.

Bij de regionale buslijn 72/73 in Drenthe spelen veiligheidsproblemen al jaren. Passagiers weigeren te betalen en dat zorgt voor onveilige situaties voor chauffeurs en passagiers. Uit de enquête blijkt dat veel chauffeurs het veiligheidsgevoel een 4 geven. ‘De onveiligheid bij de opstap in Emmen en Ter Apel baart veel chauffeurs zorgen, vooral bij de opstap in Ter Apel. Uit de enquête komt naar voren dat chauffeurs zich al zorgen maken voordat zij beginnen aan de busrit’, aldus Kuiper.





Onvoldoende vertrouwen

Het merendeel van de buschauffeurs (90%) geeft in de enquête aan dat zij er momenteel onvoldoende vertrouwen in hebben dat de betrokken partijen in staat zijn hun problemen op te lossen. FNV roept daarom gemeentes, provincies en werkgevers op om de krachten te bundelen en te zorgen voor een structurele oplossing. Kuiper: ‘Chauffeurs moeten normaal hun werk kunnen doen, zonder zich daar vooraf, op weg naar hun werk, al druk om te maken.’





Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘De chauffeurs willen dat er meer boa’s komen en dat de pendelbus weer ieder uur gaat rijden. Toen dat nog zo was, waren er veel minder incidenten.’