De Stadjer stond terecht voor de rechtbank in Rotterdam. Daar ontkende hij dat hij iets met de brand te maken heeft. Hij noemde het 'lariekoek', schrijft het AD.

Getuigen zagen steekvlam







Op 10 april vorig jaar zagen getuigen ineens een steekvlam bij de zendmast aan de Koningsweg en een auto, die op hoge snelheid wegreed.

Hij is de tweede Nederlander die is veroordeeld voor het in brand steken van een zendmast. Eerder werd iemand veroordeeld voor brandstichting van een mast in Maasbree. Tegen vijf andere verdachten van zendmastbranden elders in het land lopen nog rechtszaken.