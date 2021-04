09-04-2021, Team verkeer Instagram

Drie rijbewijzen ingevorderd door team verkeer

Zuidbroek - Donderdag 08 april, heeft de politie een verkeerscontrole gehouden in Muntendam en Zuidbroek. Er werd gecontroleerd op snelheid aan de Tussenklappen Oostzijde. Hier geldt een maximum snelheid van 60 km/u.

Van drie inwoners uit de gemeente Midden-Groningen is het rijbewijs ingevorderd. Zij werden gemeten met respectievelijk 116 km/u, 135 km/u en 146 km/u.





Verder is een bromfietser bekeurd waarvan de snelheid werd gemeten met 66 km/u terwijl deze een constructie snelheid heeft van 45 km/u. De bromfiets was tevens niet voorzien van een snelheidsmeter. De bestuurde mocht niet verder rijden, omdat de bromfiets werd voorzien van een WOK (wachten op keuren). Deze zal ter keuring moeten worden aangeboden bij het RDW.





Eén persoon kreeg een bekeuring voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden. En één persoon kreeg een bekeuring voor het rijden met een defect achterlicht bij duisternis. Tevens had deze bestuurder een barst van een meter lang in zijn voorruit welke een grote ster met aftakkingen bevatte. Deze ster zat echter niet in het zichtveld hierom mag de bestuurder ermee verder rijden. De vraag of het verstandig en veilig is, laten we in het midden.

