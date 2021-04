09-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Werkstraf dreigt voor Delfzijlster(40)

Groningen - Een 40-jarige man uit Delfzijl moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, een voorwaardelijke werkstraf van dertig uur krijgen. Dat meldt Rtvnoord.nl vrijdagmiddag.

De geestelijk beperkte man stuurde in 2017 een minderjarige jongen een foto van zijn geslachtsdeel.

Zowel de verdachte als de jongen woonde destijds in de gemeente Pekela. Zij kenden elkaar van activiteiten en hadden elkaars telefoonnummers. Via WhatsApp had de verdachte een naaktfoto naar de jongen gestuurd. Ook had hij hem seksueel getinte appjes gestuurd. De jongen sprak er mondjesmaat met zijn moeder over.

Meer tekst en bron Rtvnoord.nl