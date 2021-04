09-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Stadjer die op weg naar uitvaart fietser aanreed hoort taakstraf eisen

Groningen - Een rijontzegging van anderhalf jaar en een taakstraf van 160 uur. Dat is wat het Openbaar Ministerie (OM) tegen een 50-jarige man uit Groningen eist. Meldt Rtvnoord.nl.

De man veroorzaakte een verkeersongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat gebeurde op 5 april 2019 in Stad.

Laatste auto in rouwstoet

Het Openbaar Ministerie verwijt de man onoplettend rijgedrag. De man had die nacht flink gedronken, en was slechts met een paar uur slaap in de auto gestapt. De Stadjer was onderweg naar de uitvaart van zijn vader. Hij sloot als laatste de rouwstoet af.

Niet bekommer om slachtoffer

De Stadjer stapte na de dubbele aanrijding van schrik kort uit zijn auto, maar bekommerde zich verder niet om het slachtoffer. Een familielid van de man liet bij omstanders een telefoonnummer achter. De rouwstoet vervolgde haar weg naar de uitvaart. Aldus Rtvnoord.

Een oplettende getuige maakte een foto van de auto van de Stadjer. Agenten wisten de man een paar minuten later te traceren. Uitspraak volgt later.

