09-04-2021, Redactie 112Groningen.nl

Quad in brand naast N363 bij Ranum

Ranum - Op de N363 tussen Baflo en Winsum ter hoogte van Ranum stond vrijdagmorgen om 10:15 uur een quad in de brand.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Hij lag half in een slootje langs de berm. De brandweer heeft de brand snel geblust. De politie noteerde gegevens van de betrokken partij.