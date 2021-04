08-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Buschauffeurs voelen zich opnieuw onveilig in Ter Apel

Ter Apel - Chauffeurs van Qbuzz trekken samen met de FNV aan de bel vanwege de situatie op buslijn 73 tussen Ter Apel en Emmen. Zegt Rtvnoord.nl.

De chauffeurs voelen zich opnieuw onveilig en willen extra maatregelen in de bus die in de buurt van de asielzoekersopvang in Ter Apel stopt.

In het verleden waren er regelmatig opstootjes in de bussen van lijn 73. De raddraaiers waren voornamelijk asielzoekers uit zogeheten veilige landen. Allerlei maatregelen zorgden ervoor dat de overlast verminderde, maar sommige maatregelen zijn alweer afgeschaft of afgeschaald.

'Vorige week nog een lastige passagier'

'De bushalte aan de Hoofdstraat in Ter Apel richting Emmen geeft nu veel problemen', weet buschauffeur Dirk Visser. Dat komt omdat die halte de dichtstbijzijnde halte is voor asielzoekers in de opvang van Ter Apel.

Hij vertelt dat hij vorige week nog een lastige passagier had: 'Een grote man kwam binnen en zei dat hij alleen maar contant geld had om een buskaartje te betalen, maar ondertussen zie je wel ov-kaarten in zijn portemonnee. Vervolgens probeert hij medepassagiers te bewegen om een kaartje voor hem te kopen, wat dan ook lukt. Je hebt dan al wel weer vijf minuten vertraging opgelopen.'

