08-04-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Rookontwikkeling in oude loods Industrieweg Zuidbroek

Zuidbroek - Donderdagmiddag om 16:50 uur een melding aan de Industrieweg in Zuidbroek van een mogelijke industriebrand. Omstanders zagen forse rookontwikkeling uit een pand komen. Het was vanaf de A7 en de N33 goed te zien.