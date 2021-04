08-04-2021, Dvhn.nl (Bron) & 112Groningen foto

Getuigen gezocht: Twee auto's branden uit

Hoogezand - Aan de Dreeslaan in Hoogezand zijn donderdagochtend twee geparkeerde auto’s uitgebrand. Dat meldt Dvhn.nl

De brandweer heeft de brand geblust. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

De brandmelding kwam binnen rond 4.00 uur. De politie sloot de weg af, waarna de brandweer het vuur doofde. De auto’s, een Volkswagen Polo en een Volvo, raakten bij de brand zwaar beschadigd. Er waren geen bestuurders of eigenaren bij de voertuigen aanwezig. Bron Dvhn.nl

Update: Er wordt op dit moment onderzocht of er mogelijk sprake is van brandstichting.



De politie is op zoek naar getuigen die in de nacht van woensdag op donderdag, tussen 03.00 en 04.00 uur, verdachte situaties hebben gezien rondom de genoemde locatie. Mocht je informatie of camerabeelden hebben van het incident dan komen zij graag met jou in contact!





Dit kan via Instagram of telefonisch via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

