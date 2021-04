07-04-2021, Julian Spa 112Groningen

Buitenbrandje snel geblust in Ter Apel

Ter Apel - Aan de Drenthweg/Mercuriusweg in Ter Apel is woensdagavond om 21:40 uur een kleine buitenbrand ontstaan in een bossage. De brand werd ontdekt door jeugd.

De brandweer werd gealarmeerd. De brandweer van Ter Apel heeft de kleine brand snel geblust en kon daarna terug naar de kazerne.