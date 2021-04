07-04-2021, Politie

Acht doorzoekingen en twee aanhoudingen

Midden Groningen - Tijdens een grootschalige operatie van de Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) uit Oldenburg (Duitsland) zijn er vanochtend doorzoekingen gedaan op acht verschillende locaties in de gemeente Midden-Groningen.

Hierbij werden twee verdachten aangehouden. Zij worden verdacht van het bezit van en de handel in verdovende middelen. De aanhoudingen en doorzoekingen in het Duitse onderzoek werden gedaan in Hoogezand, Sappemeer en Foxhol. Dit gebeurde in samenwerking met het Internationaal Rechtshulpcentrum (IRC), de Ondersteuningsgroep en het BT Ommelanden-Midden.

Bij de doorzoekingen heeft de politie ruim €200.000 aan contanten en diverse luxegoederen in beslag genomen. Daarnaast is een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. Het onderzoek naar vermoedelijk grootschalige en georganiseerde drugssmokkel en handel in verdovende middelen, is gericht op een in (de omgeving van) Hoogezand gevestigde groep verdachten. De onderzoeken worden sinds 2019 uitgevoerd vanuit Oldenburg en Aurich.

De verdachten zouden gedurende meerdere jaren verdovende middelen hebben geleverd aan kopers, voornamelijk uit Noordwest-Duitsland. Dit is vermoedelijk meer dan duizend keer gebeurd. De bestellingen werden telefonisch aangenomen, zoals dit zou werken bij een bezorgdienst. De gewenste hoeveelheden werden meestal op openbare plaatsen in de Nederland overgedragen aan hun klanten, maar tegen meerprijs kon dit ook in het grensgebied van Nedersaksen.

De leveringshoeveelheden varieerden van kleine hoeveelheden tot enkele kilo's, waarbij bijna alle soorten verdovende middelen werden aangeboden. Verschillende verkooptransacties konden worden getraceerd. Het zou mogelijk gaan om transacties van in totaal meer dan 18 kg cocaïne, 8 kg heroïne, 1.1 kg crystal meth, 17.5 kg amfetamine, 78 kg cannabisproducten en 223 kg hulpstoffen.

De onderzoeken in Nederland en Duitsland lopen nog volop, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De aangehouden verdachten worden voorgeleid aan een Nederlandse officier. Het doel is om hen op korte termijn aan Duitsland over te leveren. De Duitse en Nederlandse politie zijn erg blij met de intensieve en zeer goede internationale samenwerking tussen de opsporingsautoriteiten, bij dit omvangrijke onderzoek van de afgelopen twee jaar.