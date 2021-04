07-04-2021, Marc Dol 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Vrouw op koude balkon buitengesloten

Stadskanaal - Woensdagmiddag om 15:10 uur een melding van een buitensluiting aan de Hemenweg in Stadskanaal.

Ter plaatse was vermoedelijk een deur dichtgewaaid en daardoor stond een vrouw in de kou op het balkon aan de achterkant van haar woning. De brandweer hielp haar een handje en toen kon ze de woning weer in om warm te worden.