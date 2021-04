07-04-2021, Dvhn.nl (Bron)

Hennepkwekerij met 950 planten ontmanteld in ruimte achter garagebox

Groningen - n een ruimte achter een garagebox aan de Snelliusstraat in Groningen is woensdagmiddag een hennepplantage ontdekt en ontmanteld. Dat meldt Dvhn woensdagmiddag.