07-04-2021, Redactie 112Groningen.nl

Plat dak woning in Oude Pekela komt naar beneden

Oude Pekela - Bij de W.H. Bosgrastraat in Oude Pekela is woensdagmiddag om 14:20 uur het platte dak van een aanbouw naast een woning naar beneden gekomen. De toedracht wordt bekeken en onderzocht.