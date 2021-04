07-04-2021, Redactie 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Plat dak woning in Oude Pekela komt naar beneden (Video)

Oude Pekela - Bij de W.H. Bosgrastraat in Oude Pekela is woensdagmiddag om 14:20 uur het platte dak van een aanbouw naast een woning naar beneden gekomen. De toedracht wordt bekeken en onderzocht.

De brandweer en andere hulpdiensten werden opgeroepen en gingen met spoed ter plaatse. De omgeving van de woning werd uit voorzorg afgezet met lint. Niemand raakte wonderwel gewond. Er wordt nu gekeken naar de rest van de constructie.