07-04-2021, Auke Mulder 112Groningen & Redactie M. Nuver

Forse schade en twee gewonden in Lucaswolde

Lucaswolde - Op de Hooiweg/Munnekeweg in Lucaswolde zijn woensdagmiddag om 13:55 uur twee auto’s tegen elkaar gebotst. De toedracht is niet bekend.