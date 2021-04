07-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Veel minder bekeuringen voor overtreding avondklok

Groningen - De politie heeft de afgelopen week in de provincie Groningen 238 boetes uitgedeeld voor overtreding van de avondklok. Dat zijn er 119 minder dan een week eerder.



In alle drie de Noord-Nederlandse provincies samen was er ook sprake van een daling in het aantal boetes voor deze overtreding. In totaal deelde de politie 483 boetes uit. De week ervoor waren het er 576.