Slaapkamerbrand Parallelweg in Hoogezand (Video)

Hoogezand - De bovenverdieping van een woning aan de Parallelweg in Hoogezand heeft woensdagmorgen om 09:10 uur grote schade opgelopen. Er was veel rookontwikkeling na het uitbreken.

Het ging om een slaapkamerbrand. De verpleegkundige van de ambulancedienst heeft één persoon even gecontroleerd op mogelijke rookinhalatie, maar niemand hoefde naar een ziekenhuis.