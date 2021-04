06-04-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

File op zuidelijke ringweg vanwege ongeval

Groningen - Vanwege een ongeval op de N7 richting Hoogezand was er dinsdagavond een lange tijd een file.

De hulpdiensten werden omstreeks twintig voor acht gealarmeerd voor het ongeval. Bij aankomst bleek het gaan om een eenzijdig ongeval. Zover bekend raakte daarbij niemand gewond.



Vanwege het ongeval en de berging van het voertuig werd de ringweg afgesloten. Het verkeer werd van de ringweg afgeleid bij afslag Helpman. Dat zorgde voor een lange file vanuit de richting van Drachten. Rond kwart over acht was de weg vrijgegeven en kon het verkeer weer over de ringweg.