06-04-2021, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Hooi brandt in schuur bij Termunten

Termunten - Dinsdagavond omstreeks kwart over zeven werden verschillende brandweerkorpsen opgeroepen voor een brand bij een schuur aan de Dallingeweersterweg bij Termunten.

Toen de brandweer ter plaatsen kwam bleek er brand te zijn in een schuur met daarin hooi. Brandweerlieden zijn gelijk begonnen met het blussen en uit elkaar halen van het hooi. Ook werden verschillende hooibalen naar buiten gebracht. Door het snelle optreden van de brandweer kon uitbereiding worden voorkomen. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.