06-04-2021, 112Groningen.nl & Rijksoverheid (Bron)

Kabinet start pilots toegangstesten

Landelijk - Het kabinet start met pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. Doel van de proeven is om te zien hoe met de inzet van testbewijzen een bijdrage geleverd kan worden aan het eerder en ruimer openen van sectoren.

Onderzoek

Eerder werd al in de zogenaamde fieldlabs beperkt ervaring op gedaan met toegang tot events met een negatief testbewijs. In die onderzoeksopzet lag de focus voornamelijk op het gedrag van mensen. Doel van deze nieuwe pilots met toegangstesten is om verder te onderzoeken hoe de inzet van testen werkt voor onder andere de testlogistiek, infrastructuur, ICT en de testbereidheid onder mensen. De ministeries van VWS, EZK en OCW werken samen met Stichting Open Nederland om de uitvoering van pilots in goede banen te leiden. Samen met VNO-NCW en de sectoren is een kalender opgesteld voor deze pilots.





Het gaat in de pilots om niet-vergunning plichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers. Bij de selectie van de pilots is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine bedrijven of instellingen.





Bezoekers moeten van tevoren een sneltest doen bij een testraat van Stichting Open Nederland en krijgen toegang als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien, bijvoorbeeld in de CoronaCheck-app. Met de gemeenten is nauw overleg over de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de pilots. Als deze succesvol zijn, kan daarna een goede start worden gemaakt met testbewijzen op grote schaal.





Verantwoord mogelijk

Hoewel de epidemiologische situatie nu nog precair is, vindt het kabinet het verantwoord deze pilots uit te voeren. De combinatie van de schaal van de activiteiten, de beperkte totale omvang, het vooraf testen en de strikte handhaving van alle basisregels, zoals het behouden van de 1,5 meter afstand, maken het verantwoord. Op deze manier zijn sectoren ook goed voorbereid als het straks mogelijk is om op grotere schaal toegangstesten in te zetten.

Het gaat om pilots in onder meer dierentuinen, musea en sport. Het kabinet werkt hiervoor samen met betrokken sectoren, veiligheidsregio’s en gemeenten. De pilots starten in april en vinden verspreid over Nederland plaats. De volledige lijst is hier te vinden.