06-04-2021, Robert v/d Veen 112Groningen

De ravage is groot een dag na de grote brand Oldekerk (Video)

Oldekerk - Aan de Zandumerweg in Oldekerk brak maandag 2e Paasdag een grote brand uit. Dinsdag was de schade daardoor goed te zien. Er was weinig over van de schuur.

Terugblik: De brand was maandag gelijk al uitslaand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mede door de harde wind verspreidde het vuur zich razendsnel en al snel stond het pand volledig in de brand. De brandweer zet in op de bescherming van de omliggende schuren. Alle personen en huisdieren hebben het pand gelukkig veilig kunnen verlaten.



Update 2e Paasdag 15:05 uur De brand was 15:05 uur onder controle. De brandweer heeft uitbreiding naar de omliggende schuren kunnen voorkomen, maar de woning is helaas verwoest. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners bij te staan in de afhandeling van de schade. Archief maandag 05-04-2021