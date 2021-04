06-04-2021, Oogtv.nl (Bron) & Nos

D-Reizen failliet; vestigingen in Stad en Haren moeten wachten op mogelijke doorstart

Landelijk - Reisorganisatie D-Reizen is failliet verklaard. Dat betekent dat ook de vestigingen aan de Oude Ebbingestraat, in Winkelcentrum Paddepoel en aan de Rijksstraatweg in Haren moeten vrezen voor permanente sluiting.