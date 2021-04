06-04-2021, Redactie 112Groningen.nl & Brandweer tweet @brwGroningen

Loodsbrand Oude Pekela snel onder controle

Oude Pekela - De brandweer rukte dinsdagmiddag rond 12:35 uur uit naar de Industrieweg-West in OudePekela waar brand was uitgebroken in een loods. Uit voorzorg was opgeschaald naar middelbrand.

De aanwezige sprinklerinstallatie heeft de brand beheersbaar gehouden. De brandweer blust samen met de bedrijfsbrandweer de laatste resten na. Dat meldt de brandweer Grioningen via twitter. Twitter