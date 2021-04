05-04-2021, Henk Timmer - 112Groningen.nl

Porsche 911 GT3 belandt op vangrail langs de A7 nabij Zuidbroek

Zuidbroek - Een Porsche is maandag aan het eind van de middag op de vangrail langs de A7 ter hoogte van Zuidbroek terechtgekomen.

De hulpdiensten werden omstreeks kwart voor zes gealarmeerd voor het eenzijdige verkeersongeval. De inzittende van de Porsch 911 GT3 wist na het ongeval zelfstandig uit het voertuig te komen en raakte verder niet gewond.





Het is onduidelijk hoe de Porsche precies op de vangrail terecht kon komen. Vermoedelijk is de bestuurder de macht over het stuur kwijt geraakt op de oprit naar de A7 en vervolgens via de berm de vangrail opgeschoten.





De politie doet ter plekke onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een bergingsbedrijf heeft de Porsche van de vangrail af weten te takelen.